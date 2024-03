PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 61,13 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 61,13 USD zu. Bei 61,15 USD erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,53 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.135.270 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,26 USD. Dieser Kurs wurde am 10.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 22,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,25 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,79 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.026,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.383,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte PayPal am 01.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,14 USD im Jahr 2024 aus.

