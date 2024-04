PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 66,75 USD.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 66,75 USD nach. Die PayPal-Aktie sank bis auf 66,41 USD. Mit einem Wert von 67,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 350.907 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,94 USD erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (50,26 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 07.02.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.026,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.383,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Analyst: PayPal-Aktie hat "korrektiven Abwärtstrend" gebrochen