PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 60,65 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 60,65 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 60,65 EUR. Bei 60,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 6.920 Stück.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 33,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,44 EUR fiel das Papier am 27.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 04.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,13 USD je PayPal-Aktie belaufen.

