PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 61,00 EUR.

Das Papier von PayPal konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 61,00 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 61,00 EUR. Bei 60,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 29.785 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 49,41 Prozent Luft nach oben. Am 27.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,03 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 04.02.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2028 7,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter