PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal legt am Vormittag zu

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 21:59 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 68,91 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,93 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,56 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 55.438 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 32,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,79 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 9,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 09.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent auf 7.383,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.483,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 08.05.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,89 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

