PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 66,45 USD ab.

Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 66,45 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 66,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.178.433 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,53 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,26 USD. Mit Abgaben von 24,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,05 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,88 USD je Aktie.

