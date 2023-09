PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagmittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Bei der PayPal-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 62,55 USD.

Mit einem Kurs von 62,55 USD zeigte sich die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr kaum verändert. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.464 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,30 USD erreichte der Titel am 13.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 57,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.08.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.287,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,96 USD je PayPal-Aktie.

