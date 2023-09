PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Nachmittag

PayPal im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 63,05 USD nach oben.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 63,05 USD. Bei 63,57 USD markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,13 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 1.764.268 Aktien.

Am 13.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,30 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 36,51 Prozent niedriger. Bei 57,29 USD fiel das Papier am 19.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PayPal gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.287,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,96 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

