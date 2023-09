PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag fester

PayPal im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 57,79 EUR.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 57,79 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 57,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,63 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.095 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2022 auf bis zu 98,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,58 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 9,02 Prozent sinken.

Am 02.08.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.287,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.806,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 USD je PayPal-Aktie belaufen.

