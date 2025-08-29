PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 59,47 EUR abwärts.

Das Papier von PayPal befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 59,47 EUR ab. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 59,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.223 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 18,45 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

