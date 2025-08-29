DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,22 +0,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.344 +0,8%Euro1,1711 +0,2%Öl68,16 +0,1%Gold3.477 +0,8%
Kurs der PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagabend mit Kursabschlägen

01.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 59,60 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 59,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 59,31 EUR. Mit einem Wert von 59,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 23.974 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

PayPal-Aktie unter Druck: Sicherheitspanne - Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen