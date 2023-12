PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 52,76 EUR ab.

Die PayPal-Aktie musste um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 52,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 52,75 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.755 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 81,09 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 53,70 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 47,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 01.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,98 USD je Aktie aus.

