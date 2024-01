PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 61,10 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 61,10 USD. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,43 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,22 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.168.000 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 31,06 Prozent niedriger. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 01.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,98 USD fest.



