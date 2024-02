PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Mittag Boden gut

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 62,65 USD.

Das Papier von PayPal konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 62,65 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 17.024 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 41,46 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 19,79 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 7.418,00 USD gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

