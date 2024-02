PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 61,18 USD abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 61,18 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 61,09 USD. Mit einem Wert von 61,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.526.176 PayPal-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 88,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.418,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.846,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 06.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

