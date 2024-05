PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag höher

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 66,44 USD.

Das Papier von PayPal konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 66,44 USD. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 67,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 539.151 PayPal-Aktien.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,20 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,35 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,74 Mrd. USD im Vergleich zu 7,23 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

