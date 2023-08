PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 74,38 USD ab.

Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr um 1,5 Prozent auf 74,38 USD nach. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 33.846 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 103,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 27,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.05.2023 auf bis zu 58,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,74 Prozent.

PayPal ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,88 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.040,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.483,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

