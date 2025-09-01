PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag gefragt
Die Aktie von PayPal zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 59,91 EUR.
Das Papier von PayPal konnte um 11:58 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 59,91 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,93 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,56 EUR. Zuletzt wechselten 7.411 PayPal-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,66 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2025. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 33,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 17,22 Prozent sinken.
PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,26 USD je Aktie.
