PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Vormittag ins Plus

Die Aktie von PayPal zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 55,88 EUR.

Das Papier von PayPal konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 55,88 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,88 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.586 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 74,21 Prozent wieder erreichen. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.08.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,95 USD je Aktie aus.

