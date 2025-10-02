DAX24.451 +1,4%Est505.667 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,02 -0,6%Gold3.886 +0,5%
Aktienentwicklung

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

02.10.25 12:07 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 57,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,33 EUR 0,64 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 57,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 56,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,14 EUR. Bisher wurden heute 8.277 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 59,50 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 15,12 Prozent Luft nach unten.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,26 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

