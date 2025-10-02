PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 57,14 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 57,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 57,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,14 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 167 Aktien.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 37,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 15,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,26 USD je PayPal-Aktie.

