PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal springt am Donnerstagmittag an

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,8 Prozent auf 54,67 USD.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 54,67 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 278.795 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 69,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,08 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.287,00 USD im Vergleich zu 6.806,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Ausblick: PayPal zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht