PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 61,27 USD ab.

Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:58 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 61,27 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 11.750 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,63 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 17,99 Prozent sinken.

PayPal veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.418,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.846,00 USD umsetzen können.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

