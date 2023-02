PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Nachmittag ein

Die PayPal-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 79,28 EUR abwärts. Die PayPal-Aktie sank bis auf 77,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.736 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 115,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,56 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,13 EUR. Mit Abgaben von 25,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,11 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 6.846,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.918,00 USD umgesetzt worden.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.02.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je PayPal-Aktie.

