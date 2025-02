PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag im Minus

So bewegt sich PayPal

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 84,68 EUR.

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 84,68 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 84,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,40 EUR. Zuletzt wechselten 5.361 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 52,01 EUR fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 62,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.10.2024 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,59 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

