PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagvormittag südwärts

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 0,4 Prozent auf 69,73 EUR nach. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 69,61 EUR ein. Bei 70,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 5.505 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 112,36 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 37,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,79 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 11,05 Prozent Luft nach unten.

Am 09.02.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.383,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte PayPal am 03.05.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

eBay-Aktie dreht ins Plus: eBay Deutschland macht private Verkäufe künftig vollständig kostenlos

eBay - eine Konzerngeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com