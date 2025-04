PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag tiefer

PayPal im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 58,73 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 58,73 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 58,40 EUR. Mit einem Wert von 58,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.715 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 35,56 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,44 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,71 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Börse New York: NASDAQ 100 mittags im Plus

Gewinne in New York: S&P 500 steigt mittags