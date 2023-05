PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel PayPal 65,24 EUR

Um 12:03 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 72,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 6.827 Stück.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,45 Prozent. Bei 66,39 USD fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,49 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 09.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.383,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.483,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 08.05.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,89 USD je Aktie belaufen.

