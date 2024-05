PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 66,03 USD ab.

Das Papier von PayPal befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 66,03 USD ab. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 65,95 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,64 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 496.467 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,53 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 50,26 USD. Abschläge von 23,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.04.2024 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,83 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,81 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,23 Mrd. USD eingefahren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,28 USD im Jahr 2024 aus.

