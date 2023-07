PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 66,99 USD nach oben.

Um 12:02 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 66,99 USD nach oben. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.065 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 103,03 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 34,98 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,95 USD am 27.05.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 13,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 08.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.040,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.483,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte PayPal am 26.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,95 USD je Aktie belaufen.

