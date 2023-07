PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 61,28 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 09:19 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 61,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,50 EUR. Bisher wurden heute 12.768 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,63 Prozent hinzugewinnen. Am 26.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,00 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 11,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,88 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7.040,00 USD gegenüber 6.483,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

