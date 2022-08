PayPal Aktie News: PayPal zündet am Nachmittag Kursrakete

Um 04:22 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 14,7 Prozent auf 99,57 EUR zu. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 142.462 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2021 markierte das Papier bei 253,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,90 EUR am 30.06.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.04.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6.483,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.238,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.10.2022 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Ausblick: PayPal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PayPal-Aktie schnellt hoch: Aktivistischer Investor Elliott baut wohl größere Position auf

NFTs auf Raten kaufen: ApeNow ermöglicht finanzielle Flexibilität im NFT-Handel

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images