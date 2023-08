PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal knickt am Mittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,3 Prozent auf 67,09 USD.

Das Papier von PayPal befand sich um 12:04 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 8,3 Prozent auf 67,09 USD ab. Im heutigen Handel wurden bisher 173.145 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,03 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.05.2023 auf bis zu 58,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 13,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 7.040,00 USD gegenüber 6.483,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

