PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag tiefrot

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 8,1 Prozent auf 61,67 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 8,1 Prozent auf 61,67 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 61,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,27 EUR. Bisher wurden heute 129.488 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 101,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,59 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.05.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.040,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.483,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,91 USD je Aktie.

