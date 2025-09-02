DAX23.669 +0,8%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,79 -1,9%Gold3.543 +0,3%
Kursverlauf

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag fester

03.09.25 12:06 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 59,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,62 EUR 0,03 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 59,68 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 59,68 EUR. Bei 59,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 5.666 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 34,17 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 20,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen