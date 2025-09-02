DAX23.617 +0,6%ESt505.335 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1654 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal schiebt sich am Vormittag vor

03.09.25 09:24 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 59,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,56 EUR -0,03 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 59,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 59,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 892 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,38 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Mit Abgaben von 18,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,26 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

