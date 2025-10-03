DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +1,6%Nas22.881 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.876 +0,5%
So bewegt sich PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

03.10.25 16:10 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 58,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,72 EUR 0,22 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 58,17 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 58,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.253 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,68 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 16,62 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Google und PayPal im Blick: Strategische Partnerschaft bei KI-Funktionen

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
mehr Analysen