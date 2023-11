PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Freitagmittag an

PayPal im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 55,34 USD.

Die PayPal-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 55,34 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 59.986 PayPal-Aktien.

Am 16.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 92,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 40,25 Prozent niedriger. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 10,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,93 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,99 Prozent auf 7.418,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,97 USD je PayPal-Aktie.

