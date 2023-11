PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 55,91 USD.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 55,91 USD. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 56,18 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,42 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.789.002 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,62 USD. Dieser Kurs wurde am 16.11.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 39,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 50,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.418,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,97 USD je PayPal-Aktie.

