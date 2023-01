PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 70,91 EUR. Bei 71,07 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 70,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.295 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 174,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,34 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 63,13 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 12,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.846,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.182,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte PayPal am 01.02.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,79 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Börsenstar auf Rang eins: So viel spendeten die Milliardäre bei den US-Zwischenwahlen

Amazon bietet US-Kunden neue Zahlungsmethode an

Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images