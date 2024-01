PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 58,26 USD.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:56 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 58,26 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.349 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 88,63 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,12 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 15,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

