PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag billiger

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 58,40 USD ab.

Die PayPal-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 58,40 USD. Bei 57,44 USD markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 58,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.529.005 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,96 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.11.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

