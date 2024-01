PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 53,00 EUR.

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr um 1,4 Prozent auf 53,00 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,61 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,78 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.042 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 34,64 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent auf 7.418,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.01.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,98 USD je PayPal-Aktie.

