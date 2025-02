PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 86,63 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 86,63 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 87,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.779 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 90,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 3,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.02.2024 bei 52,01 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,96 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,59 USD fest.

