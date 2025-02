PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus PayPal

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,7 Prozent auf 78,45 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,7 Prozent auf 78,45 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,96 EUR nach. Bei 86,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 174.763 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 13,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,01 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 33,70 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

PayPal veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

