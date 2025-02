PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 86,99 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 86,99 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 87,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 262 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,00 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,01 EUR. Dieser Wert wurde am 08.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. PayPal dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,59 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

