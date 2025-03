PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 66,01 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 66,01 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.980 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,30 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

