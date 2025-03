PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 66,00 EUR ab.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 66,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 66,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.678 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,55 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 04.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Mrd. USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,04 USD im Jahr 2025 aus.

