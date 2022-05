PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04.05.2022 16:22:00 Uhr 2,8 Prozent auf 84,34 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 84,34 EUR. Bei 86,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.312 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2021 auf bis zu 264,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,42 EUR ab. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 7,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 27.04.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.483,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.116,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

