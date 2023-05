PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel PayPal 64,66 EUR

-0,03% Charts

News

Analysen

Die PayPal-Aktie wies um 09:21 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 64,62 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 65,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 64,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,00 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.332 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 36,33 Prozent wieder erreichen. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,79 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

PayPal veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.383,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,88 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 08.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,89 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Erste Schätzungen: PayPal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com